Jóvenes taekwondistas de la Escuela Municipal representarán al distrito en el Nacional Clausura en el CeNARD

El deporte costero vuelve a tener presencia en los escenarios más importantes del país. Seis jóvenes atletas de la Escuela Municipal de Taekwondo lograron clasificar al Torneo Nacional Clausura, que se disputará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación costera estará integrada por Priscila Rodríguez, Shuan Daian, Alexia Sánchez, Anita Campusano, Narella Dimatteo y Francesco Echagüe, quienes accedieron a la competencia nacional tras destacarse en los torneos provinciales que otorgan puntos para el ranking anual.A ellos se suma Pía Miconi, del área de Poomsae, quien alcanzó el primer lugar del ranking provincial y también representará a La Costa en la cita nacional.

El profesor Gabriel Krause, referente del taekwondo local, destacó el esfuerzo y la constancia de los jóvenes: “Cada uno de ellos logró la clasificación por mérito propio, con mucho compromiso y entrenamiento. En algunos casos, como el de Priscila y Shuan, además con resultados destacados a nivel nacional e internacional”.

Además, Krause subrayó el crecimiento sostenido de la disciplina en el distrito: “Seguimos sumando filiales y trabajando con las categorías más chicas. Este año incorporamos un equipo de iniciación deportiva con 22 chicos de entre 10 y 13 años, que ya están participando en encuentros y campus con referentes nacionales y olímpicos”.

Por último, el entrenador resaltó la importancia del acompañamiento y la experiencia competitiva: “Nuestros deportistas tienen menos oportunidades de competencia que los del conurbano, pero compensan esa diferencia con esfuerzo, trabajo en equipo y pasión. Cada logro de ellos es fruto de una comunidad que apoya el deporte local”.