El ajedrez internacional vuelve a Mar de Ajó con la séptima edición del Abierto 2025

Del 14 al 16 de noviembre, la Hostería Mar de Ajó será sede del 7° Abierto Internacional de Ajedrez Mar de Ajó 2025, un torneo que se consolida año tras año como uno de los más importantes del calendario nacional.

El evento reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Italia y Uruguay, entre ellos cinco grandes maestros, lo que garantiza un nivel de competencia de excelencia.

Organizado por Adrián Sosa, con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Comisión Técnica Argentina, el certamen se disputará bajo el Sistema Suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Esta modalidad exige alto rendimiento técnico, concentración y resistencia mental.

Con un Elo promedio de 1918, el abierto ofrecerá partidas de gran intensidad y será también un espacio de intercambio y camaradería entre jugadores de distintos niveles y trayectorias.

Para informes e inscripción, las y los interesados pueden comunicarse con el organizador del evento, Adrián Sosa, al 2257-662850.

El encuentro invita a la comunidad, medios y aficionados a acompañar este acontecimiento que une deporte, cultura y turismo, y que representa una verdadera celebración del ajedrez en la región.