La aplicación que revolucionó las redes

Una novedad absoluta sacudió el ciberespacio hace algunos años. Los medios de comunicación hicieron caso omiso: a lo sumo constataban que TikTok, una app que reproduce la imagen y el sonido en trozos cortos, había sido la más frecuentada por el público. La aplicación permite ver, crear, editar y compartir videos al instante, utilizando filtros especiales y stickers. Dicen que en 2022 ya había superado a Google en visitantes y en permanencia a Youtube, y que había llegado a los mil millones de usuarios en cinco años, la mitad de lo que había tardado Facebook.

TikTok es un sistema de reproducción de videos con pequeñas historias, bailes, chistes, intimidades públicas, noticias incluso. Para verlos no había que armar listas o buscar amigos: tras unos pocos usos, la propia aplicación decidía qué le gustaría a cada quien y se lo ofrecía.

La relevancia de TikTok no solo radica en su popularidad entre las generaciones más jóvenes, sino también en cómo ha influenciado la cultura, el marketing y la industria del entretenimiento. Ha abierto nuevas avenidas para la creación de contenido, permitiendo a los usuarios compartir desde momentos cotidianos hasta lanzar tendencias globales. TikTok ha introducido funciones que permiten a los usuarios colaborar y participar en desafíos globales, lo que fomenta una comunidad activa y comprometida. Estas características han hecho de TikTok una plataforma donde la creatividad y la innovación son recompensadas, redefiniendo la forma en que las personas interactúan con los medios digitales.

La historia de TikTok comienza en 2016 con el lanzamiento de Douyin en China, una aplicación desarrollada por la empresa tecnológica ByteDance. Inicialmente, Douyin se centró en permitir a los usuarios crear y compartir videos musicales cortos, ofreciendo una experiencia única que rápidamente capturó la atención del mercado chino. En 2017, ByteDance decidió expandir su éxito más allá de las fronteras chinas, lanzando TikTok para audiencias internacionales.

Por primera vez desde la invención de la internet, una app “extranjera” quebraba el monopolio de las norteamericanas. También en ese espacio la escalada oriental se vislumbraba. TikTok es, de varias maneras, una gran metáfora de nuestro momento histórico: el ocaso de la Edad Occidental.

En solo cinco años, entre 2017 y 2022, la circulación de información en las redes se había multiplicado por ocho, y casi todo el aumento venía de la transmisión de imágenes animadas. El 71 por ciento del consumo de la internet consistía en mirar videos (TikTok, Netflix, Youtube): a esos efectos, la internet se transformó en una gran televisión a la carta. Nada había cambiado tanto como eso que podríamos llamar “deslocalización de las relaciones personales”.

La evolución de TikTok fue impulsada por la adquisición de Musical.ly en 2018, una plataforma popular entre adolescentes por su enfoque en videos de sincronización de labios. Esta fusión no solo amplió la base de usuarios de TikTok, sino que también integró funcionalidades que enriquecieron la experiencia del usuario. Con esta estrategia, TikTok consolidó su posición como líder en el ámbito de las redes sociales. Con una fuerte apuesta por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ByteDance desarrolló un algoritmo que personaliza el contenido para cada usuario, lo que se convirtió en una de las características distintivas de TikTok.

A lo largo de los años, TikTok ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios y su enfoque en la innovación continua han sido clave para su éxito, estableciendo a TikTok como un referente en la industria de las redes sociales.