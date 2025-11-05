Costa del Este vuelve a vibrar con “Coros en el Pinar” en su 26ª y 27ª edición

Más de doscientas voces volverán a unirse en un escenario natural inigualable donde el bosque, el mar y el canto se funden en una experiencia única.Llega una nueva edición de “Coros en el Pinar”, el tradicional encuentro coral que celebra la música y la convivencia bajo el lema: “Bosque, mar, paz, canto. Encuentro verdadero”.

Este año, el evento ofrecerá dos fines de semana consecutivos de presentaciones:la 26ª edición se realizará los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, mientras que la 27ª edición tendrá lugar el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre.Con entrada libre y gratuita, las actividades se desarrollarán los viernes a las 19 h en el SUM Municipal de Costa del Este (Los Pensamientos entre 3 y 4) y los sábados a las 19 h en la Capilla del Sagrado Corazón (Av. 4 y Violetas).

Desde su creación, Coros en el Pinar se ha distinguido por promover un encuentro no competitivo, centrado en la participación, el intercambio de experiencias y la convivencia cultural.Sus organizadores explican que el propósito es “fomentar la comunicación, el disfrute y el valor del canto coral como expresión espiritual y colectiva, integrando arte y naturaleza en un mismo gesto”.

El evento invita a coros de distintas procedencias, estilos y formaciones a compartir escenario en un clima de respeto, inclusión y disfrute, donde la música se convierte en un puente entre sensibilidades.

Programación

26ª Edición – Viernes 7, Sábado 8 y Domingo 9 de noviembre– Coral Ombú – Dir. Laura Waen– Coro Metacanto – Dir. Gabriel Lage– Voces Granates del Club Lanús – Dir. Juan García– Coro Renacer de Santa Teresita – Dir. Analía Ramos

27ª Edición – Viernes 28, Sábado 29 y Domingo 30 de noviembre– Coral del Encuentro – Dir. Susana Aguirre– Coro del ILSE – Dir. Fernando Martorell– Coral Nashir – Dir. Alberto Malbergier– Coro Voces del Garage – Dir. Fernando Checchi

“Este encuentro merece ser vivido: en la calma del bosque, con la energía del mar y la magia de la música que nos reúne”, destacan sus organizadores.