Estudiantes de Santa Teresita realizaron una visita guiada al Palacio Municipal

La Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Turismo, llevó adelante una nueva visita guiada con estudiantes de 4º grado de la Escuela Primaria Nº 4 de Santa Teresita, quienes recorrieron las instalaciones del Palacio Municipal.

Durante la jornada, las alumnas y los alumnos conocieron distintos espacios del edificio, como la Sala de Monitoreo y la Secretaría Privada del Intendente, donde fueron recibidos por el jefe comunal Juan de Jesús, con quien compartieron una amena charla y recorrieron las instalaciones. Fue una oportunidad para aprender sobre el funcionamiento del gobierno local, la historia y el patrimonio turístico de La Costa.

Entre los meses de octubre y diciembre, la Secretaría de Turismo desarrolla un intenso trabajo de coordinación de visitas guiadas tanto para escuelas locales como para instituciones educativas de otras ciudades, que llegan al Partido de La Costa para vivir experiencias de aprendizaje vinculadas con el mar, la naturaleza y la historia del lugar, fortaleciendo así el vínculo con el entorno y la identidad costera.