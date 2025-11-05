Descubren una especie de escarabajo clave para la ganadería sustentable

Investigadores del CONICET publicaron la primera revisión exhaustiva que mapea el estado del conocimiento sobre los escarabajos estercoleros en Argentina, una subfamilia crucial que contribuye a la fertilidad del suelo y la salud ecosistémica. El estudio, realizado por un equipo del Instituto de Biología Subtropical, compiló un total de 81 trabajos científicos publicados desde 1944 y determinó un crecimiento exponencial en la investigación a partir de la década del 2000, periodo que concentra el 78 por ciento de todos los estudios del país.

Los escarabajos estercoleros son insectos de alta relevancia ecológica y productiva. Su importancia radica en el enterramiento de materia orgánica que realizan para alimentarse o para anidar. Este proceso les permite desempeñar varias funciones ecológicas fundamentales, incluyendo la degradación de materia orgánica, la dispersión secundaria de semillas, y la bioturbación. Específicamente, están asociados al ciclado de nutrientes, modifican las propiedades fisicoquímicas del suelo y reducen la incidencia de parásitos, características vitales para la ganadería sustentable.

La revisión, encabezada por los investigadores del CONICET Andrés Gómez-Cifuentes y Gustavo Zurita, examinó el avance temporal y espacial de los estudios, categorizando las investigaciones en siete áreas principales. Los temas más explorados en Argentina se centran en el comportamiento y la evolución, con el 28 por ciento de los estudios abordando principalmente las estrategias de reubicación de alimentos y el comportamiento reproductivo y de apareamiento.