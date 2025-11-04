Instituciones de fe iniciaron un ciclo de diálogo sobre problemáticas sociales

El sábado 1 de noviembre comenzó el ciclo de charlas “Comunidades de Fe”, una propuesta impulsada por el área de Instituciones de Bien Público y la Secretaria de Desarrollo Humano, cultura y comunidad de la Municipalidad de La Costa, destinada a representantes de instituciones ecuménicas de todo el distrito.

El espacio busca compartir miradas, necesidades y propuestas de acción frente a diversas problemáticas sociales, como la violencia intrafamiliar, el consumo problemático y el suicidio, entre otras.

El primer encuentro estuvo a cargo del doctor Claudio Mate, especialista en adicciones y exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien abordó la importancia de comprender los contextos que atraviesan las situaciones sociales y de consumo.

Por su parte, la directora de Instituciones de Bien Público, Laura Escalante, señaló: “La mirada del especialista nos permite entender lo que hay detrás de cada situación y cómo fortalecer espacios de referencia y acompañamiento para los vecinos y vecinas”.

El ciclo continuará durante noviembre con tres encuentros más. El próximo se realizará el sábado 15 en el Palacio Municipal, en la zona centro, y estará abierto a representantes de todas las instituciones de fe del distrito.