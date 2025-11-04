La ANMAT prohibió la venta de un medicamento para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y la distribución en todo el territorio argentino del medicamento identificado como “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml. 1 vial con 2ml de solución inyectable + 4 jeringas estériles con aguja, L 252092, V. 06/2027”, fabricado por QUIMFA SA en Asunción, Paraguay. Esta medida responde a una investigación que detectó la presencia de este producto en el mercado nacional sin registro sanitario ni autorización.

ANMAT intervino tras una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, que alertaba sobre la comercialización de “TIRZEC® 5” en una farmacia de la provincia de Buenos Aires.

El producto, que contiene como principio activo la tirzepatida, no figura en el Vademécum Nacional de Medicamentos ni cuenta con antecedentes de registro en el país.

La tirzepatida es una sustancia utilizada en tratamientos para la diabetes tipo 2 y, en algunos países, para la obesidad, lo que incrementa la sensibilidad ante eventuales riesgos sanitarios.

La Dirección de Gestión de la Información Técnica de la ANMAT confirmó, mediante nota oficial, que no existe registro de inscripción del producto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), ni habilitación alguna para el establecimiento QUIMFA SA. El Departamento de Control de Mercado advirtió sobre el medicamento que es “un peligro para la salud de los potenciales pacientes”.