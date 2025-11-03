El Servicio de Salud Mental realizó un nuevo plenario de trabajo en La Costa

La Subsecretaría de Salud Mental de la Municipalidad de La Costa llevó adelante un nuevo Plenario del Servicio de Salud Mental, que reunió a los equipos profesionales de las distintas áreas del sistema local para analizar líneas de acción, revisar prácticas y fortalecer el trabajo territorial.

Durante la jornada, los equipos compartieron experiencias y abordaron los principales desafíos que atraviesan en los distintos dispositivos de atención, con el objetivo de continuar construyendo respuestas integrales e interdisciplinarias a las problemáticas de salud mental en la comunidad.

La subsecretaria de Salud Mental, Mane Miletti, destacó la importancia de estos espacios de encuentro para “consolidar un trabajo en red, donde cada equipo pueda aportar su mirada y enriquecer la construcción colectiva de estrategias de cuidado”.

El plenario permitió reafirmar el compromiso con un modelo de atención centrado en las personas, basado en el acompañamiento, la inclusión y la articulación entre los distintos niveles del sistema de salud.