En La Plata se pusieron en valor más de 8 mil fachadas
El programa Ciudad Limpia avanza con intervenciones en distintos barrios. En los últimos días se trabajó sobre medio centenar de espacios.
La comuna avanza con la renovación de frentes de viviendas particulares, locales comerciales, espacios públicos, establecimientos educativos y mobiliario urbano través del programa Ciudad Limpia.
En ese sentido, durante los últimos días se intervino 52 espacios con tareas de limpieza y pintura y restauró la fachada del Hospital Español, ubicado en calle 9 entre 35 y 36, así como postes y luminarias de la zona.
También trabajó sobre postes y luminarias en avenida 44 desde 131 hasta el cruce de Etcheverry, en Camino Centenario de 520 a 560 y en calle 3 entre 59 y 60, y retiró cartelería de diagonal 80 esquina 3 y de avenida 32 entre 6 y 7.
En paralelo, equipos del programa realizan tareas de mantenimiento y reposición de señalética en avenidas clave como 44, 520, Circunvalación, Camino Centenario y Camino General Belgrano, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y ordenada.
Así, desde su inicio en agosto de 2024 hasta la fecha, Ciudad Limpia realizó un total de 8.008 intervenciones, reafirmando el compromiso del Municipio con la recuperación y el cuidado del espacio público.