En La Plata se pusieron en valor más de 8 mil fachadas

La comuna avanza con la renovación de frentes de viviendas particulares, locales comerciales, espacios públicos, establecimientos educativos y mobiliario urbano través del programa Ciudad Limpia.

En ese sentido, durante los últimos días se intervino 52 espacios con tareas de limpieza y pintura y restauró la fachada del Hospital Español, ubicado en calle 9 entre 35 y 36, así como postes y luminarias de la zona.

También trabajó sobre postes y luminarias en avenida 44 desde 131 hasta el cruce de Etcheverry, en Camino Centenario de 520 a 560 y en calle 3 entre 59 y 60, y retiró cartelería de diagonal 80 esquina 3 y de avenida 32 entre 6 y 7.

En paralelo, equipos del programa realizan tareas de mantenimiento y reposición de señalética en avenidas clave como 44, 520, Circunvalación, Camino Centenario y Camino General Belgrano, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y ordenada.

Así, desde su inicio en agosto de 2024 hasta la fecha, Ciudad Limpia realizó un total de 8.008 intervenciones, reafirmando el compromiso del Municipio con la recuperación y el cuidado del espacio público.