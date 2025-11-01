Fin de semana a pura cultura: música, teatro, danza y ferias en todos los rincones de La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para vivir un fin de semana cargado de arte, tradición y entretenimiento. Desde la mañana de este sábado, vecinos y visitantes podrán recorrer la capital bonaerense a través del Walking Tour Mitos y Leyendas, que partirá a las 10:30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. Más tarde, a las 13:30, la plaza de Olmos será escenario de una kermés comunitaria con juegos, circo y espectáculos, donde se invita a colaborar con elementos de limpieza o útiles escolares nuevos.

A las 14:00, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas será sede de una nueva jornada del Festival Internacional Danza x la Identidad, mientras que Primavera Clásica llegará al Pabellón de la Música de Plaza San Martín y Rock en Plaza Rocha ofrecerá shows gratuitos de Chabona, Las Fiebres Polares, Nacar y Emiliano Augusto.

La música y la tradición continuarán desde las 17:00 en Plaza Italia con la Tarde Alemana, en tanto que el Paseo de Compras Meridiano V recibirá a Tinnta en vivo. En el mismo horario, el Islas Malvinas inaugurará Los Imaginantes, muestra de graduación de la Facultad de Artes de la UNLP. Por la noche, se destacan La Traviata en el Pasaje Dardo Rocha, la proyección de La imagen santa en el Cine Select, 8 Pecados en el Café de las Artes y Agotados, la comedia de Pablo Fábregas en el Teatro Coliseo Podestá.

El domingo la agenda seguirá con el Walking Tour Ciudad Soñada y una competencia de freestyle en Plaza Belgrano. En la República de los Niños se presentará Dr. Cerebro, mientras que el Pasaje Dardo Rocha ofrecerá funciones de Margarita. También habrá cine, con títulos como Lágrimas de fuego y Caían del cielo, y música en vivo con Embora en el Café de las Artes.

El cierre estará a cargo del prestigioso elenco del Teatro Negro de Praga, que subirá a escena a las 21:00 en el Coliseo Podestá, coronando un fin de semana que vuelve a confirmar a La Plata como epicentro cultural de la provincia.