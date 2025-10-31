Recomendaciones para un sueño seguro en bebés

Durante octubre se llevó adelante la Semana del Sueño Seguro, una iniciativa impulsada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) con el objetivo de alertar y recomendar medidas de prevención en relación con los cuidados del bebé a la hora de dormir.

La entidad definió la muerte súbita e inesperada del lactante como aquella que ocurre en un niño o niña menor de un año, cuya muerte no se esperaba en las 24 horas previas y cuya causa permanece desconocida hasta completar la investigación médica y legal correspondiente.

Un aspecto relevante señalado en el documento es que, en el 62% de los casos de muerte súbita, se registró la práctica del colecho, es decir, dormir en la misma cama con el bebé. Consultada a partir de ello, la médica pediatra del Sistema de Salud de La Costa, Eugenia Naraveckis (MP 96.940), afirmó:

“Esta costumbre, aunque frecuente, implica riesgos elevados por diversos motivos. Entre ellos, el agotamiento de las personas cuidadoras, que pueden quedarse dormidas y, de manera involuntaria, aplastar o asfixiar al bebé. También existe el riesgo que el niño o niña quede completamente cubierto con sábanas, mantas o almohadas que dificulten su respiración, o que adopte posiciones inadecuadas sobre colchones blandos o deformados debido al colecho con las personas adultas”.

En sus recomendaciones, la Dra. Naraveckis remarcó que el colecho no constituye un método seguro de descanso para las y los bebés.

“El momento de compartir la cama debe reservarse para la interacción despierta, el juego o el contacto afectivo. A la hora de dormir —o cuando las personas cuidadoras se encuentran en estado de cansancio—, el lugar más seguro es la cuna, que debe ubicarse al lado de la cama de las personas adultas durante al menos los primeros seis meses de vida”.

“Desde allí, es posible acompañar al bebé, tocar, hablar y transmitirle presencia y contención, sin necesidad de compartir el mismo espacio de descanso. De este modo, tanto el bebé como quienes lo cuidan podrán disfrutar de un sueño más seguro y reparador”, concluyó la profesional.