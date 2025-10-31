Atención especializada para pacientes con enfermedad de Parkinson en el Hospital Municipal de Mar de Ajó

El Hospital Municipal de Mar de Ajó ofrecerá este sábado 1 de noviembre desde las 10.00hs una jornada de atención especializada para personas con enfermedad de Parkinson, a cargo de la neuróloga Carla Holgado (MP 96217), profesional que integra el sistema público de salud del Partido de La Costa.

La Dra. Holgado viaja mensualmente desde Mar del Plata para brindar este servicio a pacientes del distrito. Los turnos deben solicitarse en la secretaría del hospital.

Especialista en trastornos del movimiento, la profesional realizó su residencia en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata y se formó en enfermedad de Parkinson en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es importante consultar ante cualquier temblor o síntoma sin diagnóstico”

“La enfermedad de Parkinson es crónica y progresiva; con el tiempo los síntomas pueden empeorar o aparecer otros nuevos. Hasta el momento no tiene cura, pero sí tratamientos muy efectivos”, explicó la Dra. Holgado.

Entre los síntomas más frecuentes, detalló que “el temblor, ya sea en reposo o al caminar, es lo más habitual para la consulta inicial. También la lentitud al caminar o al realizar movimientos con las manos, y la rigidez, que muchas veces se confunde con una lesión de hombro. En algunos casos pueden aparecer dificultades en la marcha, pérdida del olfato, constipación o hablar durante el sueño”.

La neuróloga destacó además la importancia del diagnóstico clínico:

“Es importante que cualquier paciente que tenga un temblor que no está diagnosticado venga a hacerse el examen físico. El diagnóstico se logra por la clínica, revisando al paciente; generalmente no se necesitan estudios complementarios, salvo que surja alguna duda.

Sobre el tratamiento, indicó que “la enfermedad responde muy bien a la medicación. Los pacientes bien medicados pueden llevar una vida normal, pero deben realizar controles cada tres meses para ajustar la dosis o evaluar nuevas terapias”.

Por último, subrayó el valor de la actividad física como parte del tratamiento:

“El ejercicio es tan importante como los medicamentos. Se puede recomendar yoga, pilates o ejercicios de coordinación, elongación y equilibrio, que ayudan a mejorar la movilidad y la calidad de vida.”

El servicio de atención a pacientes con enfermedad de Parkinson en el Hospital Municipal de Mar de Ajó forma parte de las acciones que el sistema de salud del Partido de La Costa lleva adelante para acercar especialidades médicas a toda la comunidad.