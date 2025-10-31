Se viene una nueva edición de Museos a la luz de la luna

Como todos los años en la ciudad se realiza la Noche de los Museos a la luz de la luna, este evento gratuito que está organizado por la Red de Museos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se abren las puertas de los museos y otras instituciones para ofrecer actividades culturales, artísticas y científicas.

En esta oportunidad se realizará el sábado 15 de noviembre, de 19:00 a 24:00 horas. Aún no están disponibles lo circuitos donde los visitantes pueden recorrer. Entre los atractivos se pueden disfrutar de visitas guidas con recorridos especiales por las colecciones. Exposiciones y muestras temáticas. Intervenciones artísticas y proyecciones.

Desde la organización especificaron que Museos a la Luz de la Luna busca “difundir el patrimonio cultural de la UNLP y de la región a través de sus museos como instrumento de divulgación de la información y de la investigación científica, humanística y artística dentro del ámbito de la comunidad”.