Inauguraron el último tramo de la nueva avenida 44

En las últimas horas se inauguró el último tramo de la nueva avenida 44, entre 149 y ruta 2, en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que llevan adelante las autoridades locales en más de 2.000 cuadras de todo el partido.

Con esta ejecución —que se sumó al tramo que la Comuna culminó en octubre en el tramo que va de 131 a 149—, se completó la puesta en valor de uno de los accesos más importantes de la capital bonaerense.

Los trabajos contemplaron el recambio de más de 300 losas, la reparación de cordones y la toma de juntas en la calzada, junto con la optimización de la iluminación.

Asimismo, se parquizó el área con lapachos rosados y dietes y se concretaron tareas de semaforización, incluida la “onda verde” inaugurada en diciembre de 2024, que acortó los tiempos de viaje a menos de la mitad.

Además, la intervención abarcó la rotonda de avenida 44 y Ruta 36, donde se reconstruyeron cordones y losas, se renovó la iluminación y se incorporó nueva cartelería de ingreso a la ciudad, similar a la ubicada en 120 y 32.

Con estas obras, se completó la reconstrucción de uno de los accesos centrales a La Plata, priorizando la seguridad vial tanto de automovilistas como de peatones y beneficiando principalmente a los vecinos de San Carlos, Olmos y Etcheverry.