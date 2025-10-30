La Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a través de las áreas de Adultos Mayores y Juventudes, llevará adelante este sábado 1 de noviembre, de 10.00 a 14.00, la Primera Jornada Intergeneracional de Caminata Comunitaria en Nueva Atlantis.

La propuesta surge del trabajo articulado entre distintos espacios comunitarios, con el objetivo de favorecer el encuentro entre generaciones y promover hábitos saludables, en el marco de las acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama desarrolladas durante el mes de octubre.

La actividad central será una caminata comunitaria, que partirá a las 10.30 desde la Iglesia Real, ubicada en Diagonal Ayacucho, y recorrerá las calles Roldán, Olmos y Cramer, para luego regresar al punto de partida.

Durante la jornada se llevarán a cabo actividades físicas, deportivas y recreativas, como ejercicios de elongación, fútbol, fútbol tenis, ping pong y metegol. Además, se realizará la pintura de un mural participativo, como símbolo del trabajo conjunto entre generaciones.

Los Promotores de Salud Comunitaria y el equipo de Atención Primaria de la Salud estarán presentes con controles de presión arterial, charlas informativas y material de prevención sobre el cáncer de mama.

El cierre de la jornada incluirá un almuerzo comunitario, con la preparación de pizzas y frutas, como espacio de encuentro e intercambio.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Real, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ordenamiento Urbano y la Unidad de Gestión de Nueva Atlantis, que colaboran en la logística y organización del evento.