Independiente realizará pruebas de jugadores en San Bernardo

El Club Atlético Independiente llevará adelante una jornada de pruebas de jugadores en San Bernardo, abierta a jóvenes futbolistas del Partido de La Costa y la región. La actividad, gratuita y con fines de captación para las divisiones inferiores del club, representa una oportunidad única para mostrar el talento local ante uno de los equipos más importantes del país.

La convocatoria está dirigida a jugadores nacidos entre 2008 y 2013, quienes podrán presentarse sin costo y participar bajo la evaluación de veedores oficiales del club, en un marco de seriedad y profesionalismo.

– Fecha: Martes 4 de noviembre

– Horario: Desde las 13.30 hs

– Lugar: Estadio Juan M. Castelo, en Madariaga y Av. Mitre, Asociación de Fomento San Bernardo

La jornada comenzará con las categorías mayores y se extenderá durante la tarde. Estará coordinada por Hugo Pedrosa, con la participación de los reconocidos captadores Osvaldo Ingrao y Francisco “Pancho” Sá, figuras de trayectoria en el fútbol nacional e internacional.

Además de ser una puerta de ingreso al profesionalismo, la iniciativa reafirma el compromiso de Independiente con el desarrollo deportivo juvenil en todo el país, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso gratuito a instancias de formación y evaluación de alto nivel.