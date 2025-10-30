La Plata se prepara para celebrar Halloween

La ciudad se viste de Halloween y celebra con una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

Durante toda la semana, los locales platenses se prepararon para la ocasión con la puesta en escena de decorados relacionados al tradicional festejo que crece cada año y que tiene origen en rituales celtas y tradiciones cristianas.

Telarañas, calabazas, caramelos del “terror” y disfraces de esqueletos y brujas son algunas de las postales que se pueden observar en algunos comercios de la región que apuesta a esta temática con el objetivo de mejorar las ventas.

En la jornada de mañana habrá actividades al aire libre para toda la familia. En Los Hornos, la avenida 137 será escenario de una tarde/noche especial para los más chicos. Los niños podrán acercarse disfrazados para disfrutar del clásico recorrido de “dulce o truco” por los diferentes locales céntricos.

La iniciativa busca promover un espacio de recreación en el corazón comercial del barrio para todos los vecinos y vecinas puedan compartir una jornada distinta y festejar en comunidad.

Otra de las propuestas por la fiesta Halloween también tendrán un punto de encuentro en City Bell, en el local ubicado en Jorge Bell y Cantilo, que realizará el tradicional concurso de calabazas talladas.

“Todas las calabazas se exhibirán en nuestro evento del 31 de octubre y serán publicadas en nuestras redes, donde personas de todo el país podrán votar por sus favoritas”, precisaron los organizadores. La actividad comenzará a las 17 y habrá shows en vivo y la visita de Mickey y Minnie, entre otros personajes, quienes llegarán para sacarse fotos, repartir golosinas

Además, quienes concurran también podrán disfrutar en plena Calle Cantilo de una feria literaria con “lecturas de terror” e “historias escalofriantes”.

Sobre ruedas

El próximo viernes 31 se realizará la cuarta edición de la “Noche de Brujas sobre Ruedas” en La Plata, una caravana de ciclistas que manejarán su bicicleta con disfraces de Halloween. La actividad podrá realizarse en rollers, skate, patinete eléctrico, bici eléctrica o caminando.

La concentración iniciará a las 19 en Plaza Moreno y tendrá un circuito de 8 kilómetros; pasará por Plaza Italia, Plaza San Martín, el Museo de Ciencias Naturales y Plaza Rocha.

A su vez, desde el grupo de cicloturismo La Plata Pedalea también convocaron a concurrir a la Plaza Moreno disfrazados para luego dirigirse hasta la República de los Niños.