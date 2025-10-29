El domingo el Tren Roca tendrá servicio limitado

Desde Trenes Argentinos se infirmó que debido a trabajos de renovación de vías, el servicio de la línea Roca que une Plaza Constitución con Bosques por vía Quilmes estará limitado hasta Berazategui el domingo 2 de noviembre, por lo que los trenes no llegarán a Bosques.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Ranelagh y Sourigues, forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y consisten en la instalación de dovelas de hormigón en reemplazo de la cama de rieles existente, con la sustitución del tramo de vía por uno nuevo con durmientes de hormigón.

Por tal motivo, entre las 0 y las 8 de la mañana del domingo estarán interrumpidos los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes y circularán limitados los servicios a Bosques vía Temperley, A. Korn y Ezeiza entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.

La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria, el sistema de alimentación aérea eléctrica, para efectuar el análisis previo a la instalación de ascensores y la construcción de un túnel peatonal en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.