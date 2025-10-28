Lo de Juan y Emi presenta “Puentes Costeros”, cuarteto de guitarras en Santa Teresita
El domingo 2 de noviembre se presenta en Lo de Juan y Emi el espectáculo “Puentes Costeros”, un show para disfrutar de la música en vivo.
El espacio cultural Lo de Juan y Emi invita a disfrutar de una nueva velada musical con el espectáculo “Puentes Costeros”, a cargo de un destacado cuarteto de guitarras integrado por Laura Maddonni, Mariano Carrere, Martín Arregui y Julio Musolino.
La propuesta será a la gorra (espectáculo al sobre) y convoca a compartir en comunidad: traé tu mate y algo para compartir.
Domingo 2 de noviembre – 19.00 hsLo de Juan y Emi – Calle 31 N° 737, Santa TeresitaReservas y consultas: Viviana – 2246 40 7301Instagram: @lodejuanyemi
Una experiencia íntima y cercana para disfrutar de la música en vivo, tendiendo puentes desde nuestra identidad costera.