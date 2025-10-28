Llega una jornada itinerante de atención y asesoramiento consular del Uruguay

La Municipalidad de La Plata y el Consulado del Uruguay llevarán adelante una actividad de atención itinerante este jueves 30 de octubre de 9:30 a 14:00 en 12 N°1210 entre 53 y 54.

La iniciativa busca acercar servicios consulares a ciudadanos uruguayos residentes en la región, facilitando la realización de distintos trámites y gestiones sin que tengan la necesidad de trasladarse a la sede en Buenos Aires. Los interesados pueden preinscribirse a través de este formulario virtual.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la posibilidad de tramitar el Certificado de Nacionalidad, gestionar partidas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción) y solicitar antecedentes penales uruguayos de forma gratuita presentando su Cédula de Identidad o el Certificado de Nacionalidad.

Asimismo, se brindará atención a jubilados y pensionados, incluyendo la tramitación de fe de vida, eximición de impuestos y traslado de haberes al exterior. También se podrán gestionar notas, cartas consulares y otros documentos vinculados a la identificación o a trámites familiares.

El consulado itinerante ofrecerá además asesoramiento social y la posibilidad de realizar cartas-poder para el Banco de Previsión Social (BPS), así como de tramitar permisos de menor o autorizaciones para pasaportes de menores.

Es importante destacar que no se realizarán trámites de pasaportes ni de cédulas de identidad uruguayas durante la jornada. Para todos los demás servicios, se recomienda concurrir con la documentación personal y una foto 4x4 fondo blanco en caso de ser necesaria.