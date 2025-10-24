Se estableció la gratuidad del transporte público durante el domingo de elecciones

La Municipalidad de La Plata anunció que este domingo 26 de octubre, día de las elecciones legislativas nacionales, el boleto en todas las unidades del transporte público urbano de pasajeros será gratuito.

La medida fue dispuesta por el intendente Julio Alak en adhesión a la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al sufragio.

Además, y teniendo en cuenta el previsible incremento del flujo de pasajeros, los operadores del transporte público reforzarán la prestación de los servicios a su cargo aumentando las frecuencias.