San Vicente construye su futuro con innovación, desarrollo y crecimiento local

Durante dos jornadas, los vecinos y visitantes pudieron recorrer una carpa interior con 70 stands (50 expositores), donde participaron pymes, emprendedores y empresas vinculadas al sector de la construcción y el desarrollo urbano.

En el espacio exterior, la muestra se amplió con 20 stands de “San Vicente Emprende”, 20 de emprendedores locales, 18 del patio gastronómico, 30 feriantes de la Feria permanente de artesanos, 14 grandes expositores y 10 stands institucionales y de turismo, que ofrecieron un panorama integral del potencial productivo y turístico del distrito.

Además, el predio contó con un gran patio gastronómico, espacios de ferias artesanales y de emprendedores locales, y una completa agenda de shows y actividades culturales para toda la familia, que contó con el cierre del tributo a Luis Miguel, que hizo cantar y bailar a todos.

“La Expo Construí representa el espíritu de crecimiento que vive San Vicente. Es un punto de encuentro entre quienes producen, quienes proyectan y quienes sueñan un distrito con más desarrollo y oportunidades”, expresó Nicolás Mantegazza, quien encabezó la apertura del evento acompañado por Juan Cuattromo, Presidente de Banco Provincia, funcionarios locales, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

A continuación, Mantegazza mantuvo una charla con Cuattromo sobre el presente y futuro del desarrollo productivo en la Provincia y en San Vicente, así como también sobre el rol del Estado, la banca pública y la inversión local “para seguir impulsando el crecimiento, la producción y el trabajo en nuestra región”.

Por otra parte, en el Auditorio, se llevó a cabo la charla “Capacitación de habilidades blandas. Potencia tu negocio”, a cargo de Elvira Jara, coach y mentora, con la participación del expositor Dominguez Electromecánica Vertical SRL + Ascensores del Plata, dirigido a emprendedores, pymes profesionales, productores, que buscan fortalecer su liderazgo, mejorar la gestión de sus equipos y potenciar el crecimiento de sus proyectos.

En esta edición, la feria también promovió la construcción sostenible y el urbanismo planificado, con propuestas que integraron la innovación, la eficiencia energética y el cuidado del ambiente como ejes centrales.

Como punto saliente, el jefe local anunció el lanzamiento del “Plan Estratégico para la Laguna del Ojo”, una propuesta que impulsa el desarrollo turístico, gastronómico y ambiental del espacio natural. Este proyecto contará con el apoyo de desarrolladores del distrito y la región, para buscar un crecimiento ordenado y sustentable, con infraestructura y servicios, consolidando a San Vicente como un destino bonaerense en expansión.

La Expo Construí 2025 volvió a confirmar el potencial productivo y turístico de San Vicente, fortaleciendo los lazos entre el sector público y privado, y ofreciendo un espacio donde la creatividad, la inversión y el trabajo se combinan para proyectar el futuro del distrito.