Buscan donantes de médula ósea en La Plata

En una acción en conjunto entre profesionales de la Universidad de La Plata y un equipo del Incucai, el próximo miércoles 22 de octubre se abrirá un registro para potenciales donantes de médula ósea. Lo original es que para participar no será necesario realizarse una extracción de sangre, sino que las inscripciones serán muy simples: basta con un hisopado bucal.

Las personas que quieran sumarse a esta campaña solidaria gratuita deben tener entre 18 y 44 años. Los posibles dadores se pueden anotar en el playón de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. ((Diag. 113 Nº 291, La Plata). Los coordinadores estarán disponibles entre las 9.30 y las 16 horas. Desde el Incucai aseguraron que el registro de posibles donantes se realizará de una nueva forma: más rápida, segura y gratuita en la que no será necesaria la extracción de sangre para determinar si la persona puede ser donante de médula ósea. Para ello bastará ahora con un hisopado bucal. Los organizadores de esta inscripción recordaron que el único requisito es llevar el Documento Nacional de Identidad.