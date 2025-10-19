Descubren un milenario refrigerador subterráneo en Corea del Sur

En Corea del Sur han encontrado una cámara de almacenamiento de hielo con más de 1.400 años de antigüedad, en la fortaleza de Busosanseong, provincia de Chungcheong del Sur.

El Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Buyeo anunció que el descubrimiento se produjo durante la 17.ª excavación arqueológica de la zona.

El almacén abarca aproximadamente 56 metros cuadrados y tiene una profundidad de 2,5 metros, con un interior en forma de U, meticulosamente tallado en la roca madre. Los expertos determinaron que su pared sur fue reforzada posteriormente con bloques de piedra, lo que redujo el espacio interior de la cámara, una adaptación estructural que probablemente tenía como propósito mejorar el aislamiento y controlar la fusión del hielo.