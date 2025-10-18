Descubren un pez con dientes en la cabeza

Un grupo de científicos encontró dientes verdaderos creciendo en la parte superior de la cabeza de un pez conocido como spotted ratfish. El hallazgo ocurrió en aguas del noreste del océano Pacífico. Se trata de ejemplares adultos machos de la especie, que desarrollaron filas de dientes sobre una estructura cartilaginosa llamada tenaculum.

El estudio, difundido por Science Daily, reveló este rasgo insólito a través de microscopía y análisis genéticos. El fenómeno sorprendió al identificar, por primera vez, dientes fuera del contexto de la mandíbula en vertebrados. De acuerdo con los investigadores, la tenaculum aparece únicamente en los machos adultos. Este apéndice surge entre los ojos como un pequeño bulto blanco, que al desplegarse forma un órgano ganchudo cubierto de dientes. Esta estructura facilita el apareamiento, ya que el macho la usa para asirse a la aleta pectoral de la hembra y mantener el contacto necesario durante la reproducción.

El tamaño y la cantidad de dientes de la tenaculum varían, con entre siete y ocho filas en ejemplares maduros. Los peces de esta especie, emparentados con tiburones y rayas, habitan aguas poco profundas y se estudian desde hace décadas. Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los dientes siempre se desarrollaban a partir de células localizadas en la cavidad oral y que no migraban. Sin embargo, el descubrimiento de dientes en la cabeza de la spotted ratfish llevó a replantear varias hipótesis sobre la evolución de la dentición en animales.