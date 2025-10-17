Este sábado no habrá atención al público en el CAM

En el marco del proceso de modernización tecnológica y optimización de sus sistemas de gestión, la Municipalidad de La Plata llevará adelante este sábado una pausa operativa programada para avanzar con la migración y puesta en funcionamiento de los servidores en el nuevo Data Center municipal.

Durante la jornada, podrían verse afectados temporalmente algunos servicios y trámites debido a las tareas de traslado y actualización tecnológica. En este contexto, no habrá atención al público en el Centro Administrativo Municipal (CAM), por lo que se solicita a los vecinos reprogramar sus turnos ingresando a https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos.

Vale destacar que estas acciones forman parte del plan integral de modernización que impulsa la gestión municipal con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la seguridad de la información y brindar una atención más ágil y transparente a la comunidad.