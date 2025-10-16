Un chofer de la Línea Este desvió el colectivo para asistir a una pasajera descompuesta

Una situación de emergencia se vivió esta mañana en las inmediaciones de Plaza Italia, cuando una pasajera que viajaba en una unidad de la Línea Este comenzó a manifestar síntomas compatibles con un preinfarto. El chofer, al percatarse del estado de la mujer, decidió interrumpir el recorrido y dirigirse de inmediato hacia la guardia del Policlínico San Martín, en un gesto de rápida y solidaria reacción.

De acuerdo con los testigos, los minutos fueron de suma tensión dentro del colectivo. Algunos pasajeros intentaron asistir a la mujer mientras el conductor aceleraba por las calles céntricas para llegar cuanto antes al hospital. En el trayecto, el resto de los usuarios descendió de la unidad para permitir que el vehículo continuara sin demoras hacia el centro de salud.

El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana y generó conmoción entre quienes presenciaron la escena. Finalmente, la mujer fue recibida por el personal médico del Policlínico, donde se le realizaron las primeras atenciones.

La rápida intervención del chofer fue destacada por los testigos y transeúntes de la zona, que no dudaron en calificarlo como “un héroe anónimo” en el arranque de una jornada que comenzó con susto, pero terminó con un gesto de humanidad y compromiso.