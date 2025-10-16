Taiana cuestionó la visita de Milei a Trump: “Mostró sumisión y no trajo nada”

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos volvió a encender la polémica en la política local. Desde la oposición, Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en Buenos Aires, cuestionó con dureza la reunión que el mandatario mantuvo con Donald Trump. Para el excanciller, el encuentro fue “un gesto de sumisión y genuflexión” que no dejó resultados concretos ni beneficios palpables para la Argentina.

Taiana sostuvo que, tras días de negociaciones y la presencia del ministro de Economía en Washington, el Gobierno regresó sin anuncios ni acuerdos. Recordó que incluso se había anticipado una rebaja en los aranceles al aluminio y al acero, medida que nunca se materializó. “No hubo ni una firma ni un compromiso”, señaló, al remarcar que la comitiva viajó sin objetivos claros.

El dirigente también criticó las declaraciones de Trump, quien condicionó el apoyo de Estados Unidos a un triunfo electoral de Milei. Según Taiana, esa postura constituye una forma de presión externa que terminó impactando en los mercados y alimentando la incertidumbre.

En el oficialismo libertario, en tanto, reconocieron que el episodio alteró la campaña y obligó a recalibrar el discurso económico. Algunos candidatos suspendieron actos y optaron por entrevistas radiales para bajar el tono de la crisis. El balance de la visita deja más preguntas que certezas y refuerza la percepción de un Gobierno que privilegia la foto exterior sin un plan consistente de gestión interna.