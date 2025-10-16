Kicillof apuntó al Gobierno y defendió la presencia del Estado en la Provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que no cambia “ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores por el abrazo de un presidente extranjero”, en alusión al encuentro que Javier Milei mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca. Para Kicillof, los viajes del mandatario nacional “ponen a la Argentina en venta” y no buscan mejorar la situación de las familias que sufren las consecuencias de sus políticas.

El dirigente remarcó que su gestión provincial se mantiene en el territorio para dar respuestas concretas a los bonaerenses y subrayó: “No cambio ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la Provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros”.

El mandatario bonaerense señaló que Milei “puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones son con el pueblo argentino”. En ese marco, cuestionó la reducción de programas sanitarios nacionales: “Es muy grave que el Gobierno ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos”.

Kicillof advirtió que los hospitales bonaerenses registran un incremento “enorme” de la demanda de salud pública debido a la imposibilidad de muchas familias de atenderse en el sector privado. “Aún cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, tenemos una predisposición permanente para dar respuestas. En la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”, enfatizó.