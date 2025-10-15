Legisladores estadounidenses se oponen a la ayuda financiera de Trump

El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump generó un fuerte rechazo en legisladores estadounidenses que cuestionan destinar 20.000 millones de dólares a la Argentina.

Con este marco, la senadora Elizabeth Warren presentó el proyecto “No Argentina Bailout Act” para impedir que el Fondo de Estabilización Cambiaria financie al país. “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, no ‘Argentina primero’”, señaló. Chuck Schumer advirtió que el mandatario busca “rescatar” a Milei mientras niega fondos para salud, y Bernie Sanders lo acusó de “recompensar” a la Argentina en lugar de priorizar a las familias locales. El debate refleja que la ayuda al Gobierno libertario también impacta en Congreso de EE. UU..