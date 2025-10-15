Sin un rol oficial, Santiago Caputo viajó en jet privado a Washington

Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, viajó a Washington en un avión privado junto a su socio Manuel Vidal, de la consultora MOVE. El vuelo, valuado en unos 250 mil dólares, no formó parte de la comitiva oficial y no se informó quién lo financió. Aunque sin cargo público formal, Caputo actúa como ministro en las sombras y mantiene estrechos vínculos con lobbistas republicanos.

Su presencia en reuniones estratégicas con funcionarios estadounidenses y empresarios del círculo rojo abre la pregunta sobre transparencia y límites del poder. Mientras se predica austeridad, el lujo y los privilegios se reservan para quienes mueven la política tras bambalinas.