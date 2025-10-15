El FMI empeoró sus previsiones para Argentina en 2025

Tras un último trimestre marcado por la crisis del gobierno de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró este martes todas sus estimaciones para la economía argentina en 2025. En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo proyectó un crecimiento del PBI del 4,5% para 2025 y del 4% para 2026, un punto menos que lo previsto en julio.

La inflación también fue corregida al alza. Se espera ahora un 28% punta a punta en 2025, ocho puntos más que en la estimación de abril. El panorama externo, por su parte, se deteriora con fuerza. La cuenta corriente pasaría de un déficit del 0,4% del PBI previsto hace seis meses a uno del 1,2%.

El desempleo, en tanto, se proyecta en 7,5% para 2025, frente al 6,3% que se estimaba en abril. Estos indicadores se sumarían a la caída del PBI del 0,6% entre julio y septiembre anticipada por el REM del Banco Central, que ubica el crecimiento de 2025 en apenas 3,9%.

Por último, el FMI advierte que la mejora estadística del próximo año responde más al “efecto arrastre” que a una recuperación real, dejando a la economía argentina al borde de la recesión formal y con crecientes desafíos en materia de inflación, empleo y divisas