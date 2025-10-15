La Justicia Electoral confirmó a Santilli al frente de la lista de LLA

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, oficializó este martes la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) con Diego Santilli en el primer lugar, en reemplazo de José Luis Espert. La resolución se produjo tras semanas de idas y vueltas que dejaron en evidencia la falta de previsión política y jurídica del oficialismo.

La segunda candidata será Karen Reichardt, como pretendía la fuerza libertaria, seguida por Sebastián Pareja, armador del acuerdo con el PRO. Sin embargo, como bien informó diario Hoy en su edición anterior, las Boletas Únicas de Papel seguirán mostrando la imagen de Espert, ya que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó la reimpresión. Este detalle, lejos de ser menor, refleja la improvisación con la que se manejó el proceso. Los votantes encontrarán en el cuarto oscuro una boleta con un candidato que ya no encabeza la lista, un síntoma de desprolijidad institucional.

Tensiones políticas y críticas al Gobierno

El trasfondo del fallo expone las tensiones entre la Justicia Electoral y el oficialismo, que no logró ordenar a tiempo su estrategia. Previamente, Ramos Padilla había resuelto, junto a los fiscales María Laura Roteta y Ramiro González, que el reemplazo de Espert debía ser Reichardt y no el siguiente varón en la lista, en cumplimiento de la ley de paridad de género. La CNE, en cambio, consideró que esa interpretación era subjetiva y pidió aplicar el Decreto 171/2019 y el artículo 60 bis del Código Electoral.

El juez recordó que la propia Cámara había descartado en el pasado la aplicación de ese decreto en casos similares, porque contradecía la paridad de género. La contradicción entre fallos pasados y presentes deja al descubierto la falta de coherencia institucional y, al mismo tiempo, la incapacidad del Gobierno nacional para anticipar y encauzar un conflicto que terminó escalando en plena campaña.

Un cierre con más dudas que certezas

La oficialización de Santilli como cabeza de lista, aunque resuelve el aspecto formal, no despeja las dudas sobre la solidez política de la alianza gobernante. La persistencia de boletas con Espert, la disputa entre jueces y la necesidad de fallos aclaratorios, muestran un escenario en el que la improvisación pesa más que la planificación.