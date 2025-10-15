Inició el debate por la Zona Roja

Comenzó el debate en el Concejo Deliberante de La Plata por la Zona Roja que funciona en el barrio El Mondongo. La comisión de Seguridad inició el debate del proyecto de ordenanza presentado por el bloque del PRO que busca prohibir la prestación de servicios sexuales en la vía pública.

La propuesta introduce introduce un cambio en el Código de Convivencia Ciudadana que fue aprobado en noviembre de 2021. La ordenanza dispuso que la oferta de sexo solo puede llevarse a cabo en un lugar delimitado por el Ejecutivo municipal, ahora se propone directamente eliminar esta posibilidad en todos los espacios públicos de la ciudad.

Frente a la falta de consenso entre Unión por la Patria (UxP), el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para emitir despacho, lo que se acordó fue convocar a las distintas partes involucradas en la problemática para abordar las múltiples aristas. De esta manera, se procedió llamar a la comisión a los vecinos de El Mondongo, a funcionarios del gobierno municipal y también a los representantes de las trabajadoras sexuales.

“No se resuelve simplemente prohibiendo. Es un tema complejo, por eso se propuso invitar a las partes y al Ejecutivo”, explicaron desde el oficialismo.