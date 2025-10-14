La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22% en lo que va del año

La inflación de septiembre se ubicó en el 2,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto de julio y agosto, meses en los que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 1,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va de 2025 asciende al 22%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,8%.

Pese al repunte mensual, el indicador mantiene una tendencia de relativa estabilidad luego del 1,6% registrado en junio, aunque en un contexto de volatilidad cambiaria y tensiones políticas tras las recientes elecciones bonaerenses. En ese marco, el dólar oficial llegó al techo de la banda cambiaria, lo que alimentó expectativas de un posible traslado a precios que, finalmente, se reflejó de forma moderada.

Las divisiones que lideraron las subas fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) y Educación (3,1%), impulsadas principalmente por aumentos en alquileres y servicios educativos.

En tanto, las menores variaciones se observaron en Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

Por tipo de precios, los Regulados (2,6%) encabezaron los incrementos, seguidos de los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%), que excluye precios con comportamiento más volátil.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría de mayor incidencia en la mayoría de las zonas del país, excepto en la Patagonia, donde el rubro Transporte tuvo el mayor impacto.