Benegas Lynch asumió en la Comisión de Presupuesto

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Bertie Benegas Lynch, asumió la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que había quedado acéfala desde el pasado 6 de octubre. En aquel entonces, el legislador libertario, José Luis Espert, había renunciado a su lugar junto a su candidatura en la provincia de Buenos Aires luego que se descubriera su vínculo con el empresario condenado por narcotráfico y lavado de dinero, Federico “Fred” Machado.

En este contexto, la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto se reanudó este martes con la presencia de los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

Las exposiciones de los funcionarios se extenderán hasta el 29 de octubre, con el objetivo de obtener el dictamen el 4 de noviembre y realizar la votación final en la Cámara Baja durante la segunda mitad de noviembre.