La Provincia le exige a Milei “cambiar el rumbo económico”

En conferencia de prensa, Carlos Bianco le pidió a Javier Milei “que cambie el rumbo económico”.

El ministro de Gobierno bonaerense consideró que el Presidente “parece estar fuera de la realidad”, y analizó que “ninguna de las noticias recientes relacionadas con la intervención de Estados Unidos mejora la vida de los argentinos, sino todo lo contrario”. “Son anuncios macroeconómicos que tienen como objetivo sostener la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones”, lanzó.

A su vez, Bianco se encargó de repasar los indicadores de la actividad económica que generan preocupación. En este sentido, resaltó que “hace tres meses que cae la actividad económica”, lo que impacta en la recaudación, que cayó 10% en septiembre respecto del 2024. Asimismo, remarcó que “se destruyeron 262 mil empleos formales en la administración pública, Defensa, construcción, transporte e industria manufacturera”.

En tanto, el ministro subrayó que “en lo que va del año, salvo marzo, retrocedieron las ventas de las pymes todos los meses”. También sostuvo que “los supermercados tienen los peores índices de venta desde 2023” y que “la venta de pan cayó 85%”. Además, recuperó los últimos números de la industria metalúrgica y textil, que arrojaron caídas interanuales del 10%.

En este camino, sentenció: “Le pedimos al Presidente que cambie el tumbo. Las urnas le dieron una señal de alarma el 7 de septiembre pasado y va a tener otra señal de alarma el 26”.