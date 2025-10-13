El consumo no repunta y las ventas minoristas retroceden 4,2%

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 4,2% interanual en septiembre, encadenando cinco meses consecutivos de caídas y confirmando el deterioro del consumo interno. El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso que el 38% de los comercios empeoró su situación respecto al mismo mes del año pasado.

El dato refleja un nuevo descenso tras las bajas del 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo. En la comparación mensual desestacionalizada, el índice marcó una merma del 2% frente a agosto, acumulando seis meses de retrocesos. Desde CAME advirtieron que septiembre “cerró con un retroceso generalizado en todos los rubros”, reflejando la fragilidad del consumo y el impacto de la incertidumbre económica y política.

De acuerdo al informe, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la ausencia de estímulos oficiales aparecen como los principales factores que condicionan la demanda. El 60% de los comerciantes considera que no es un buen momento para invertir, lo que evidencia la falta de confianza en el rumbo económico.

El análisis sectorial muestra caídas en todos los rubros, con especial impacto en textil e indumentaria (-10,9%) y en bazar, decoración y muebles (-6,2%).

El panorama confirma que la política económica del Gobierno no logra contener la inflación ni sostener el consumo, y que la incertidumbre política profundiza la parálisis. Mientras el oficialismo insiste en discursos de estabilidad futura, la realidad de las pymes y de los consumidores marca un presente de retroceso, desconfianza y pérdida de poder de compra.