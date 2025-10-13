Recalde: “Milei cada 6 meses tiene que rogar un salvataje”

Mariano Recalde aseguró que el constante pedido de asistencia externa del gobierno de Milei revela un desorden macroeconómico. El candidato a senador por CABA de Fuerza Patria cuestionó la dependencia del país y la “angustiante” situación social que estaría generando un “deterioro en el apoyo social”.

“El gobierno dice que tiene una economía ordenada, pero cada 6 meses tienen que salir a rogar un salvataje económico, primero del FMI y ahora del Tesoro, Estados Unidos. Esto habla muy mal de la macroeconomía”, manifestó en declaraciones radiales.

Recalde expresó su preocupación por las contraprestaciones no transparentadas que exige Trump: “Es muy triste ver cómo el país pierde independencia, pierde autonomía, pierde libertad y queda sometido”.

A su vez, describió una realidad social preocupante, donde a las familias “cada vez les cuesta más llegar a fin de mes o no llegan a fin de mes”.