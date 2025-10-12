Nueva provocación del Gobierno nacional por el 12 de octubre

El Gobierno nacional eligió conmemorar el 12 de octubre con un video oficial que reivindica la llegada de Cristóbal Colón como el inicio de la “civilización occidental”. La pieza, difundida por la Casa Rosada, acompaña la decisión de Javier Milei de rebautizar la fecha como “Día de la Raza”, en un claro retroceso respecto al reconocimiento de la diversidad cultural establecido en 2010.

El mensaje describe a los pueblos originarios como “sumidos en la barbarie” y celebra la imposición de “orden, fe cristiana y valores occidentales”. La frase final —“la civilización prevaleció sobre el salvajismo”— sintetiza una mirada que desconoce siglos de violencia, despojo y resistencia de las comunidades indígenas.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel celebró el “Día de la Hispanidad”, reforzando la narrativa oficial. La decisión generó un amplio rechazo en sectores académicos, sociales y políticos, que advirtieron sobre el sesgo colonial y discriminatorio del mensaje.

Lejos de promover inclusión, el Gobierno nacional reinstala un relato que legitima la conquista y niega la pluralidad de identidades que conforman la Argentina. La polémica expone no solo la orientación ideológica del oficialismo, sino también su voluntad de imponer un discurso que divide y simplifica la historia.