Acusan a Petri de ceder soberanía

Luis Petri habilitó una colaboración académica entre la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.

Según advirtió el exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, esta alianza representa una grave contradicción con la política de defensa y el reclamo de soberanía argentino: “La paradoja es evidente: mientras Argentina mantiene vigente su reclamo de soberanía, una universidad dependiente del Ministerio de Defensa colabora académicamente con la misma potencia que despliega su poder militar en Malvinas”.