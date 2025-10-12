La Plata

domingo 12 DE octubre 2025

T: 14º

H: 98%

Temperatura

14º

Humedad

98%

Repudio a Karen Reichardt por una polémica frase

La candidata de LLA calificó al kirchnerismo de enfermedad mental.

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, lanzó una fuerte frase que fue ampliamente repudiada: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”.

La declaración de la dirigente libertaria se produjo como respuesta a una publicación en la plataforma X que criticaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por su situación judicial.

Karen Reichardtpolémicadiario Hoy

Noticias Relacionadas