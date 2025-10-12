Repudio a Karen Reichardt por una polémica frase

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, lanzó una fuerte frase que fue ampliamente repudiada: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”.

La declaración de la dirigente libertaria se produjo como respuesta a una publicación en la plataforma X que criticaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por su situación judicial.