Avanza la causa contra el protocolo de antiprotestas de Bullrich

Patricia Bullrich enfrenta un cierre de campaña marcado por la presión judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Tras el procesamiento de un gendarme y un prefecto por las graves lesiones a manifestantes, el juez Martín Cormick dio por concluida la etapa de recolección de pruebas en la causa que cuestiona la constitucionalidad del protocolo antipiquetes.

El expediente se inició en 2023, poco después de la publicación del protocolo en el Boletín Oficial, y reunió durante más de un año evidencias sobre sus consecuencias. “Es muy importante que se haya clausurado esta etapa probatoria”, señaló Diego Morales, del CELS, que junto con Amnistía Internacional impulsa el amparo.

La Comisión Provincial por la Memoria calculó que, solo en el primer semestre, 2467 personas resultaron heridas y 223 detenidas en protestas. Con la campaña en su tramo final y el fallo en cuenta regresiva, la resolución judicial no solo pondrá a prueba la legalidad del protocolo, sino también el alcance de la estrategia de seguridad que Bullrich convirtió en bandera política.