Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos por la ley de emergencia

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció una caravana y ruidazo a Olivos el 18 de octubre para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente aprobada por el Congreso. Su secretaria general, Norma Lezana, advirtió que el Gobierno nacional podría “reglamentar pero no aplicar la ley, como hizo con la de Discapacidad”, y denunció que los recursos del hospital terminan en fondos de inversión. En esa línea, Lezana anticipó un paro el 21 de octubre y reclamó el apoyo de la CGT: “No podemos permitir que se siga incumpliendo la ley ni que el Garrahan se vacíe”.