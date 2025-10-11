Proponen medidas de seguridad en micros platenses

Un proyecto de ordenanza para mejorar la seguridad de los choferes de micros ingresó en el Concejo Deliberante. La propuesta incluye la instalación obligatoria de cabinas seguras y botones antipánico en todas las unidades. El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar mayor seguridad ante los reiterados hechos de violencia en la ciudad.

En los detalles, el texto precisa que las cabinas deberán ser antivandálicas, contar con buena ventilación, visibilidad y un sistema de comunicación con los pasajeros. Además, cada unidad tendrá un botón antipánico conectado al sistema de monitoreo municipal para alertar a las fuerzas de seguridad ante situaciones de riesgo.

Según la normativa propuesta por el bloque de La Libertad Avanza, los nuevos vehículos deberán incorporar estos dispositivos desde su adquisición, mientras que las unidades ya en circulación tendrán un plazo de 24 meses para ser adaptados.

A su vez, la instalación y el mantenimiento del nuevo equipamiento de seguridad estará a cargo de las empresas concesionarias, mientras que la Municipalidad se encargará de supervisar la implementación de las medidas, realizar inspecciones periódicas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

El proyecto también prevé la posibilidad de financiar las obras con fondos propios de las empresas, o subvenciones municipales, provinciales o nacionales, e incluso mediante acuerdos con el sector privado.