Citan a Luis Caputo al Congreso

La Cámara de Diputados aprobó la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que dé explicaciones sobre las negociaciones que lleva directamente con Estados Unidos, en medio de anuncios sobre un salvataje del gobierno de Donald Trump.

De esta manera, luego de que la iniciativa se aprobó con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención, el funcionario deberá asistir el próximo miércoles 15 de octubre a las 15 horas.

Sin embargo, se espera que Caputo concurra la semana próxima a las Reuniones Anuales del FMI, por lo que no estaría en el país en la fecha de su interpelación.