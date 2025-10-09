Diputados dio luz verde al allanamiento de Espert

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert pidió licencia en la Cámara baja por dos meses alegando “motivos particulares”, en medio del escándalo por sus vínculos con el empresario procesado por narcotráfico Fred Machado.

La presentación, dirigida al presidente de Diputados, Martín Menem, busca descomprimir la crisis política que atraviesa el oficialismo a semanas de las elecciones legislativas.“Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, señala la escueta nota presentada por el legislador. El pedido busca ganar tiempo en medio de la creciente presión para su salida definitiva del Congreso. La crisis política derivó en un frente judicial más delicado cuando la Cámara de Diputados autorizó a la Justicia Federal a registrar y allanar la oficina de Espert, tras un pedido del juez de San Isidro Lino Mirabelli.

El magistrado investiga el presunto pago de U$S 200.000 por parte de Machado y requirió la autorización de la Cámara por los fueros parlamentarios. La solicitud fue aprobada con 215 votos afirmativos, ninguna negativa y tres abstenciones, luego de un áspero debate en el recinto.

La autorización judicial marca un salto cualitativo en la causa y deja al excandidato libertario en una situación cada vez más comprometida.