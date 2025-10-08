Kicillof calificó a Milei de “vendepatria”

A menos de 18 días para las elecciones nacionales, Axel Kicillof calificó a Javier Milei como “un vendepatria” que está “regalando y rifando el trabajo argentino”, mientras Caputo negocia en Estados Unidos un salvataje económico. Además, recordó los resultados de los comicios provinciales del 7 de septiembre, cuando se le exigió en las urnas “cambiar” la política económica que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro. Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con Fuerza Patria”, escribió el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su cuenta de X.

Su mensaje lo acompañó con un video de su reciente visita a una cooperativa del partido bonaerense de Avellaneda, donde se mostró junto a otros funcionarios provinciales, candidatos y referentes peronistas para hacer un reconocimiento a las empresas y fábricas recuperadas de Buenos Aires.

“Milei está regalando y rifando el trabajo argentino. Está rifando la industria nacional. Vivimos en un mundo donde todos los países son proteccionistas, donde todos cuidan y quieren proteger hasta el último puesto de trabajo, y a nosotros nos tocó un presidente que quiere liquidar la industria. ¡Un vendepatria!”, lanzó el mandatario provincial en la producción audiovisual compartida.