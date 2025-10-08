Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que el disparo se concretara, fue declarado culpable de intento de homicidio agravado, portación ilegal de arma de guerra y tenencia de material de explotación sexual infantil, por lo que la pena total asciende a 14 años de prisión.

Su expareja, Brenda Uliarte, fue considerada partícipe necesaria del plan y recibió una condena de 8 años de prisión. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, quienes rechazaron los pedidos de las defensas para declarar inimputable a Sabag Montiel o suspender el proceso contra Uliarte por supuesta incapacidad mental.

En tanto, el tribunal resolvió absolver a Nicolás Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos”, luego de que tanto la fiscalía como la querella retiraran la acusación al comprobarse que no tuvo participación directa en el hecho.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre, mientras el fallo marca el cierre de una de las causas más resonantes de los últimos años en la política argentina.